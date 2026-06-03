В Україні завершили планові ремонтні роботи на основних автошляхах країни – відремонтовано 14 млн м² дорожнього полотна, і такий обсяг робіт забезпечено вперше за роки повномасштабної війни.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, а також Міністерство розвитку громад та територій.

Уряд забезпечив безпрецедентний з початку вторгнення обсяг планових ремонтних робіт на основних автошляхах країни – відремонтовано 14 млн м² дорожнього полотна, зазначила вона.

"На магістралях національного та міжнародного значення завершено першочергові роботи з ліквідації утворених після зими вибоїн та інших деформацій", – повідомила очільниця уряду.

"Відновлення належного стану доріг — це насамперед питання безпеки людей, безперебійного руху вантажів для Сил оборони та стабільної роботи економіки", – наголосила вона.

Зазначимо, що 14 млн кв. м дорожнього покриття – це приблизно дві тисячі кілометрів звичайної двосмугової дороги за ширини близько 7 м. або 1,2% від загальної протяжності автомобільних доріг загального користування України.

На дорогах державного значення завершено основні планові ремонтні роботи. Надалі зусилля з відновлення дорожньої інфраструктури будуть зосереджені на прифронтових регіонах, зокрема на автошляхах, що мають критичне значення для військової логістики та евакуації.

У міністерстві зазначили, що у період з початку року по травень у 2022 році було відремонтовано 1,3 млн кв. м, у 2023-му – 1,1 млн кв. м, у 2024 році– 0,9 млн кв. м, у 2025-му – 1,7 млн кв. м. Нинішній показник – 13,9 млн кв.м.

"Ми забезпечили першочергові заходи з відновлення ключових автошляхів країни. Активно проводились роботи з ремонту доріг, які з'єднують різні регіони, а також служать коридорами до країн ЄС", – зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

Серед маршрутів, де виконано найбільші обсяги робіт: М-06 Київ – Чоп, М-05 Київ – Одеса, М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро та М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський.

Нагадаємо:

На Рівненщині відкрили Північний обхід Рівного: транспортна артерія протяжністю 14,5 км є одним із найбільших дорожніх проєктів останніх років, який дозволить вивести транзитний транспорт за межі міста та покращити сполучення між регіонами України і країнами ЄС.

Раніше повідомлялося, що уряд виділить 3,5 млрд грн з резервного фонду держбюджету на ремонт автодоріг загального користування місцевого значення.

Раніше уряд виділив додаткові 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на ремонт автодоріг державного значення.

Уряд узгоджує підхід до співфінансування ремонту місцевих доріг разом із громадами та обласними військовими адміністраціями.