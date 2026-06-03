На Рівненщині завершили "один із найбільших дорожніх проєктів останніх років"

На Рівненщині відкрили Північний обхід Рівного: транспортна артерія протяжністю 14,5 км є одним із найбільших дорожніх проєктів останніх років, який дозволить вивести транзитний транспорт за межі міста та покращити сполучення між регіонами України і країнами ЄС.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба, а також Міністерство розвитку громад та територій.

"Запустили Північний обхід Рівного. Транспортна артерія протяжністю 14.5 км покращить сполучення між регіонами України, забезпечить швидший вихід до міжнародного транспортного коридору М-06 Київ – Чоп та пунктів пропуску Ягодин, Устилуг і Угринів на українсько-польському кордоні", – зазначив він.

Збудовано нову ділянку дороги протяжністю 6 км, реконструйовано 4 км існуючої автомобільної дороги та виконано ремонт ще 4.5 км дорожньої мережі й штучних споруд, розповіли у міністерстві.

За словами міністра, для Рівного це розвантаження міста від транзитного транспорту. Для регіону – нові можливості розвитку. Для держави – посилення логістики, економічних зв'язків та міжнародних транспортних коридорів.

Проект був розпочатий ще у 2019 році. З початку повномасштабної війни роботи призупиняли.

"Але це один із найбільших дорожніх проєктів останніх років, що потребував завершення. Адже почалися руйнування недобудованих мостових споруд, що могло б призвести до значних збитків", – наголошує Кулеба.

За його словами, особливого значення цей проєкт набув в умовах війни. Північний обхід підсилює маршрути до західного кордону, покращує перевезення гуманітарних і військових вантажів та підвищує стійкість транспортної системи країни.

Раніше видання "Рівне вечірнє" писало, що обхід Рівного включає шість окремих інфраструктурних об'єктів. Якщо подивитися на карту доріг Рівненщини, то північний обхід Рівного починається на транспортній розв'язці у районі зоопарку.

"Будівництво об'їзної розпочалося у 2019 році. Тоді тендер виграла білоруська фірма з Гомеля, яка мала побудувати шість кілометрів нової дороги за 745 мільйонів 999 тисяч гривень", – говориться у публікації.

"Рівне вечірнє" зазначає, що у 2022 році будівництво припинилося, а відновилися роботи наприкінці серпня 2025 року, коли тендер виграла компанія "Автострада", яка взялася добудувати дорогу за 394 мільйони гривень.

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