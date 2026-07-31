У Харкові ремонтуватимуть лікарню, ціни завищені – "Наші гроші"

Харківська облдержадміністрація за результатами тендерів замовила капітальний ремонт за 458 мільйонів гривень двох поверхів обласної лікарні, ціни на низку матеріалів завищені.

Про це пишуть "Наші гроші".

Департамент капітального будівництва Харківської ОДА за результатами тендерів замовив ТОВ "СК Пантеон" капітальний ремонт другого та сьомого поверхів КНП "Обласна клінічна лікарня" Харківської обласної ради за 458,19 млн грн.

До кінця 2027 року в лікувальному корпусі літ. "Ч-9" мають капітально відремонтувати поверхи, де розташовані блоки гнійної та чистої хірургії, травматичний блок та відділення нейрохірургії.

Передбачено демонтажні й монтажні роботи, розширення дверних прорізів із підсиленням цегляних стін, заміну вікон на енергозберігаючі, ремонт внутрішніх мереж водопостачання, каналізації, опалення, системи вентиляції та кондиціонування повітря.

Закупівлю провели за правилами і за кошти Ukraine Facility. На 2026 рік заплановано фінансування в розмірі 119,78 млн грн ‒ субвенція з держбюджету. Покриття інфляційних ризиків за двома договорами ‒ 23 млн грн (ціни та суми вказно з ПДВ).

"У відомостях ресурсів майже 27 млн грн іде на декоративні панелі Сlісwаll 2785x618x12 мм за ціною 6 715 грн/кв. м. В Україні відкритих прайс-листів на них знайти не вдалось. А на бельгійському сайті такі панелі товщиною 10 мм продають по 63,66 євро (3 252 грн/панель), тобто 37 євро/кв. м, або 1 890 грн/кв. м", – говориться у публікації.

У ремонті обласної дитячої клінічної лікарні аналогічну ClickWall панель МДФ товщиною 10 мм закладали по 3 268 грн/кв. м, що вдвічі нижче від нинішньої ціни. При цьому підрядник в дитячій лікарні той самий "Пантеон", що і у дорослій лікарні. І дитячу лікарню також тендерили за гроші Ukraine Facility, зазначили аналітики.

Невідомі декоративні та біоцидні HPL-панелі заклали по 5 512 грн/кв. м. Магазин "КВК буд" пропонує біоцидні панелі за цінами від 3 060 грн/кв. м. Харківський магазин "LamiForm" пропонує панелі по 3 227–11 750 грн/кв. м, а в будівництво Обласного центру онкології HPL-панелі товщиною 10 мм закладали по 4 422 грн/кв. м.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

"СК Пантеон" зареєстрована у 2020 році в Харкові, її керівником і засновником є Олексій Буряк.

"Раніше нею володів і керував Олександр Чалий. "Наші Гроші" неодноразово знаходили завищені ціни в її кошторисах. Із 2020 року компанія отримала державних підрядів на 2,59 млрд грн, найбільше – від нинішнього замовника", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше "Наші гроші" повідомляли, що на Київщині Обухівська міська рада замовила будівництво парку за 57,41 мільйона гривень, потенційна переплата за будівельні матеріали може сягати трьох мільйонів.

Правоохоронці викрили керівництво комунального підприємства Харківської міської ради на систематичному одержанні "відкатів" від підрядників.

У ремонт Берковецького кладовища у Києві вартістю 362 мільйона гривень, який передбачає дорожні роботи та встановлення монументу, "зашили" будматеріали у 1,5-2,5 раза дорожче ринку.