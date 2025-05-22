Telegram вперше вийшов у прибуток

Telegram за підсумками 2024 року вперше вийшов у прибуток, заробивши 540 млн дол.

Про це повідомляє Financial Times.

Як видно з презентації компанії для інвесторів, доходи компанії сягнули 1,4 млрд дол у 2024 році, порівняно з 343 млн дол роком раніше. Половина цих доходів – з так званих "партнерств і екосистем", ще 292 млн дол – з преміум-підписок, а 250 млн дол – з реклами.

Попередній, 2023 рік компанія завершила зі збитком у 173 млн дол.

Telegram планує досягти доходів у розмірі 2 млрд дол у 2025 році, що на 46% більше, ніж у попередньому році. Компанія також прагне досягти 720 млн дол прибутку в наступному році.

За інформацією джерел Financial Times, компанія надала інформацією про прибуток напередодні запуску випуску облігацій. Йдеться про облігації на суму близько 1,5 млрд дол з метою викупу існуючого боргу.

За умовами, інвестори отримають право викупу акцій зі знижкою 20% у разі виходу Telegram на IPO.

Продаж боргу, який розпочався у вівторок, 20 травня, може завершитися вже наступного тижня.

Згідно з документами, Telegram за останні чотири роки випустив облігації на суму близько 2,4 млрд дол. З вересня по грудень 2024 року компанія викупила облігації на суму 375 млн дол.

Нагадаємо:

Раніше Павло Дуров повідомив, що вперше за три роки монетизації месенджер Telegram став прибутковим.За 2024 рік потроїлась кількість платних підписників месенджера і зараз їх понад 12 мільйонів. Так само в кілька разів виріс дохід від реклами. Загальний дохід Telegram у 2024 році перевищив один мільярд доларів.

Раніше повідомлялося, що засновнику Telegram Павлу Дурову дозволили тимчасово покинути Францію, де його звинувачують у численних порушеннях, пов'язаних з сприянням організованій злочинності. Слідчий суддя задовольнив прохання Дурова про зміну умов його нагляду кілька днів тому та дозволив йому покинути Францію на "кілька тижнів". Інші джерела повідомили, що він вже покинув країну та прямує до Дубая.

Затримання Павла Дурова у Франції не вплинуло на діяльність Telegram завдяки значному зростанню вартості криптовалют на балансі компанії.