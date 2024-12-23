Telegram уперше став прибутковим після трьох років монетизації

Вперше за три роки монетизації месенджер Telegram став прибутковим.

Про це повідомив засновник Павло Дуров.

За 2024 рік потроїлась кількість платних підписників месенджера і зараз їх понад 12 мільйонів. Так само в кілька разів виріс дохід від реклами. Загальний дохід Telegram у 2024 році перевищив один мільярд доларів.

Дуров також зазначив, що Telegram завершує рік із понад 500 мільйонами доларів грошових резервів, не враховуючи криптоактиви.

Також цієї осені власники погасили частину боргу, який за 4 роки склав 2 мільярди доларів.

Нагадаємо:

Затримання Павла Дурова у Франції не вплинуло на діяльність Telegram завдяки значному зростанню вартості криптовалют на балансі компанії.