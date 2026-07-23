Техніка "на папері": правоохоронці викрили незаконні держкомпенсації на 60 мільйонів гривень

У Києві викрито схему незаконного отримання понад 60 мільйонів гривень держкомпенсацій, трьом особам повідомили про підозру у шахрайстві та легалізації доходів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва трьом особам повідомлено про підозру у шахрайському заволодінні коштами державного бюджету, підробленні документів та легалізації доходів", – повідомляє прокуратура.

За даними слідства, учасники схеми використали кілька фіктивних агропідприємств, щоб незаконно отримати державну компенсацію за нібито придбану сільськогосподарську техніку та обладнання.

У 2025 році вони подали до одного з державних банків підроблені договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі та інші документи на понад 246 млн грн. На їх підставі з держбюджету на рахунки підприємств було перераховано понад 60 млн грн компенсації, які згодом легалізували через низку фінансових операцій.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що заради отримання цієї компенсації підозрювані використали кілька фіктивних сільськогосподарських підприємств", – говориться у повідомленні.

Після цього, у 2025 році вони подали до одного з державних банків України підроблені документи, зокрема договори купівлі-продажу, акти приймання передачі техніки та обладнання на суму понад 246 млн грн.

Одного з підозрюваних оголошено в розшук. Двом іншим обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту та застави, які прокуратура оскаржує.

Крім того, ще п'ятьом особам, які були засновниками підприємств, залучених до схеми, повідомлено про підозру у підробленні документів.

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