На Закарпатті викрили гаражне виготовлення фальшивих документів

На Закарпатті викрили підпільне виготовлення документів із печатками державних органів та дипломатичних установ – їх виготовляли у звичайному гаражі.

Про це інформує Закарпатська обласна прокуратура, а також Бюро економічної безпеки.

Правоохоронці викрили групу людей, яких підозрюють у виготовленні та продажі підроблених документів.

"У звичайному гаражі на Закарпатті, за версією слідства, працювала справжня підпільна майстерня, де виготовляли фальшиві водійські посвідчення з імітацією захисних голограм. Крім того, там підробляли свідоцтва про народження та інші офіційні документи, зокрема й європейського зразка", – розповіли у прокуратурі.

Під час обшуків правоохоронці вилучили спеціальне обладнання, матеріали, голографічні елементи, готові підробки, а також близько 60 кліше печаток і штампів.

Вони відтворювали реквізити десятків державних органів, установ та посадових осіб, серед яких міністерства, медико-соціальні експертні комісії, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, дипломатичні представництва, підрозділи ДСНС і приватні нотаріуси. Також вилучено службові штампи, які використовують під час оформлення офіційних документів.

За даними слідства, за безпосереднє виготовлення підробок відповідав 39-річний уродженець Ужгорода. Через інтернет він придбав необхідне обладнання, матеріали та голографічні елементи, щоб фальшиві документи зовні були максимально схожими на справжні.

Двоє інших учасників схеми шукали клієнтів, приймали замовлення та гроші, збирали фотографії й копії документів, а потім передавали ці дані виконавцю. Готові підробки надалі отримували замовники.

Вартість одного фальшивого водійського посвідчення становила орієнтовно 20-25 тисяч гривень.

Під час досудового розслідування задокументовано кілька епізодів діяльності групи. Проведені експертизи підтвердили, що вилучені посвідчення та інші документи не відповідають офіційним зразкам і є підробленими, зазначають у прокуратурі.

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури трьом фігурантам повідомлено про підозру у виготовленні, зберіганні та збуті підроблених офіційних документів із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до роботи цієї схеми.

Досудове розслідування здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області. Оперативний супровід – регіональні управління ДВБ Нацполіції та СБУ.

Нагадаємо:

Раніше правоохоронці повідомили про підозру трьом учасникам групи, які, за даними слідства, організували на Львівщині виготовлення та продаж фальсифікованих батарейок із незаконним використанням торговельної марки DURACELL.