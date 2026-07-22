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"Нова пошта" попереджає про шахрайську схему: як уберегтися

Семен Рубан — 22 липня, 15:55
Нова пошта попереджає про шахрайську схему: як уберегтися
"Нова пошта" попередила про шахрайські листи
Фото: Getty Images

Кіберзлочинці розсилають українцям фейкові листи про нібито невідповідність показників звітності від імені "Нової пошти" та погрожують податковими перевірками.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Шахраї використовують залякування: вони пишуть про вигадані помилки під час аудиту, тиснуть терміновістю та вимагають відкрити вкладення, щоб внести корективи.

У компанії кажуть, що ці листи не мають жодного відношення до "Нової пошти" чи будь-якої іншої компанії групи NOVA.

Також повідомлення містить низку рекомендацій, як убезпечитися від шахрайських листів:

  • перевіряти адресу відправника. Листи від "Нової пошти" приходять тільки з офіційних доменів (@novaposhta.ua);
  • не відкривати листи від незнайомих відправників і не переходити за посиланнями;
  • після відкриття підозрілого вкладення або посилання потрібно якомога швидше змінити паролі на акаунтах та перевірити, чи не з'явилося нових активних сесій;
  • увімкнути двоетапну аутентифікацію для електронної пошти, месенджерів, банкінгу та інших важливих акаунтів;
  • при отриманні підозрілого листа – перемістити його в спам та видалити. Це допоможе зменшити ризик повторної розсилки та захистить інших користувачів.

"Підрозділ кібербезпеки "Нової пошти" вже працює над припиненням цієї фішингової кампанії та взаємодіє з відповідними службами та провайдерами для обмеження діяльності шахраїв", – запевнили у компанії.

Нагадаємо:

Нещодавно Міністерство юстиції також попередило про схему онлайн-шахрайства: зловмисники надсилають електронні листи, які виглядають як офіційні повідомлення від судових органів.

шахрайство кіберзлочинність Нова пошта

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