Мін’юст застерігає про появу нової схеми онлайн-шахрайства

Міністерство юстиції попереджає громадян України про схему онлайн-шахрайства: зловмисники надсилають електронні листи, які виглядають як офіційні повідомлення від судових органів.

Про це Мін'юст повідомляє у Телеграм.

"Вас неочікувано викликають до суду? Це може бути пастка шахраїв", – говориться у повідомленні.

Зловмисники надсилають електронні листи, які виглядають як офіційні повідомлення від судових органів. У них повідомляють про нібито виклик на судове засідання у кримінальному провадженні та спонукають перейти за посиланням або завантажити файл.

Мета шахраїв — отримати доступ до ваших персональних даних, банківських рахунків або встановити на пристрій шкідливе програмне забезпечення.

Міністерство просить не переходити за посиланнями, не відкривати вкладення та не встановлювати жодних програм, а також не відповідати на повідомлення.

"Найкраще рішення — одразу видалити лист і перевіряти інформацію в офіційних джерелах", – говориться у повідомленні.

Справжній виклик до суду надходить у формі судової повістки через офіційні канали комунікації — рекомендованим листом, через електронний кабінет підсистеми "Електронний суд" (для зареєстрованих користувачів) або SMS-повідомленням від відправника SUDPOVISTKA, зазначають у міністерстві.

Жертвам шахрайства рекомендують звернутися до Кіберполіції через форму на сайті.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що на електронну пошту багатьох українців почали надходити листи нібито від імені НЕК "Укренерго", що містять у собі фішингові посилання.

Раніше команда порталу "Дія" виявила фішинговий сайт зі схожим на "Дію" доменом і заблокувала його.