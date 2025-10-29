Танкер з російською нафтою, який йшов до Індії, змінив курс — Bloomberg

Танкер Furia з російською сирою нафтою, що прямував до Індії, змінив курс і тепер стоїть в Балтійському морі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Це може свідчити про потенційні зміни в торгівлі нафтою між двома країнами після посилення США санкцій проти Москви, вважає агентство. Судно перевозить вантаж компанії "Роснефть", яка потрапила під санкції.

За даними відстеження суден компанії Kpler, танкер Furia рухався через протоку між Данією та Німеччиною. А 28 жовтня танкер розвернувся та згодом різко сповільнив хід.

Bloomberg нагадує, що Міністерство фінансів США заявило, що операції за участю компаній "Роснефть" та "Лукойл" мають бути завершені до 21 листопада.

Згідно з даними Kpler та Vortexa, 20 жовтня танкер Furia вивіз з російського балтійського порту Приморськ майже 730 тис барелів сирої нафти марки Urals.

Спочатку судно вказало пунктом призначення Сікку — порт в індійському штаті Гуджарат. Його використовує приватний нафтопереробний завод Reliance Industries Ltd. та державна компанія Bharat Petroleum Corp. Ltd.

Очікуваною датою прибуття була вказана середина листопада. Але судно змінило графік, вказавши прибуття до єгипетського Порт-Саїда до середини наступного місяця.

Танкери, які перетинають Суецький канал –найшвидший маршрут між західними портами Росії та Індією, – іноді вказують Порт-Саїд як тимчасовий пункт призначення, а справжній кінцевий пункт змінюють після проходу каналу, говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також їхніх дочірніх компаній.

Санкції, запроваджені Білим домом проти російських "Роснефти" та "Лукойлу", можуть скоротити нафтові доходи Москви аж на 30%, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Індійська компанія Reliance Industries Ltd. придбала мільйони барелів сирої нафти з Близького Сходу й США після того, як Вашингтон запровадив санкції проти клмпаній "Роснефть" та "Лукойл".

Ефективність санкції США проти Росії, включивши дві найбільші російські нафтові компанії залежить від того, наскільки суворо їх дотримуватимуться, як швидко РФ зможе їх обійти та від того, чи зможе Вашингтон переконати союзників Москви розірвати торговельні зв'язки з Кремлем, стверджує Центр аналізу європейської політики.

Санкціонований російський нафтовий танкер Komander, який проходив Суецький каналом, 28 жовтня зламався, загрожуючи проходженню інших суден.