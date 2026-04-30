Уряд виділить 3 мільярди на закупівлю модульних котелень

Віктор Волокіта — 30 квітня, 17:39
Телеграм-канал Свириденко

Уряд доручив спрямувати 3 млрд грн із резервного фонду державного бюджету на авансування нових 247 блочно-модульних котелень (БМК) загальною потужністю 1,3 ГВт.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками засідання координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів.

За її словами, попередньо уряд виділив 424,8 млн грн на підключення вже наявних БМК — роботи вже розпочато.

"Окремо зосередилися на розрахунках місцевих підприємств теплокомуненерго за спожитий газ. Уряд спільно з місцевою владою та "Нафтогазом" працює над комплексним рішенням, яке має врегулювати наявні борги і не допустити їх накопичення в майбутньому", - зазначила Свириденко.

Нагадаємо:

Уряд запускає механізм держпідтримки для будівництва власної розподіленої генерації: компенсуватиме бізнесу різницю між ринковою та пільговою ставкою.

