В Одесі запустили комунікаційний центр Служби 112

В Одесі запрацював четвертий в Україні комунікаційний центр Служби 112, побудований за кошти Європейського інвестиційного банку.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, а також Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Як зазначила Свириденко, такі центри вже діють у Києві, Львові та Дніпрі — загалом їх чотири в Україні.

"Розбудова Служби 112 — один із компонентів євроінтеграційного шляху України. У межах кредитної угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком на розбудову центрів передбачено 40 млн євро", – повідомила вона.

Будівництво комунікаційного центру у Одесі тривало майже рік. І тепер 80 операторів, які пройшли навчання, прийматимуть екстрені виклики з південних регіонів України. Серед них – семеро ветеранів, які отримали поранення на фронті або повернулися з полону, повідомили у ДСНС.

За понад два з половиною роки роботи Служби 112 оператори центрів у Києві, Львові та Дніпрі прийняли понад 11 мільйонів викликів.

Цієї зими Служба 112 стала не лише допомогою під час екстрених ситуацій - отримали та опрацювали більше 100 тисяч викликів щодо відсутності тепла, води та електроенергії.

Раніше Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо впровадження цифрової служби реагування на надзвичайні ситуації в Україні – банк надасть кредит на суму 40 млн євро.

Раніше Керівна рада Ukraine Investment Framework схвалила для України 1,5 мільярда євро, за які Україна модернізує траси, побудує пункти пропуску на західному кордоні, відновить частину зруйнованого житла.

У грудні Україна отримала 83,6 млн євро кредитного фінансування від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в рамках шести проєктів, спрямованих на розвиток міської інфраструктури.