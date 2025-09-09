Судно, яке пошкодило кабелі у Фінській затоці, потрапило до "чорного списку" Індії

Танкер Eagle S, членів екіпажу якого звинувачують у навмисному пошкодженні підводних кабелів у Фінській затоці, потрапило до "чорного списку" Індії.

Про це йдеться у публікації Maritime Executive.

Танкер фігурує у справі, яку порушили у Фінляндії. Національна прокуратура Фінляндії висунула звинувачення капітану танкера Eagle S та двом його помічникам. Звинувачення вважає, що танкер навмисно потягнув свій якір, пошкоджуючи підводні кабелі. Один із звинувачуваних – громадянина Індії.

Головне управління судноплавства Індії опублікувало проект циркуляру, в якому окреслено кроки, котрі мають намір застосувати проти 86 суден. З приводу цих суден надходять повідомлення про неналежні умови праці.

Зазначається, що щодо цих суден неодноразово надходили скарги про затримання або арешт індійських моряків на певних суднах. Більшість із них працюють без мінімальних обов'язкових документів, включаючи дійсне страхування P&I.

Влада Індії повідомляє, що в багатьох випадках вона не отримувала відповідей, звертаючись до відповідної держави прапора або портових держав щодо суден. Хоча згідно з конвенціями про морську працю, держави несуть певні зобов'язання, коли власники чи оператори залишають судна, що знаходяться в їхніх реєстрах.

Від агентств з підбору персоналу вимагають припинити працевлаштовувати індійських моряків на судна, занесені до чорного списку. Їм доручають, зокрема, оперативно повернути моряків, що постраждали, до Індії. У разі невиконання агентствам загрожує призупинення або анулювання ліцензій.

