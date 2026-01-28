Суд заарештував майно компанії, яку підозрюють у співпраці з Росією

У межах розслідування у справі про колабораційну діяльність керівника приватної компанії, який підозрюється у бізнес-співпраці з Росією, суд наклав арешт на майно юридичної особи на 39 мільйонів гривень.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Ідеться про підприємство, яке займалося купівлею та продажем лакофарбових матеріалів і входило до міжнародної групи "Єдина Торгова Система", яка попри формальну зміну власників до серпня 2023 року перебувала під фактичним контролем громадян Російської Федерації.

Прокуратура повідомляє, що досудове розслідування у справі про колабораційну діяльність керівника приватної компанії, який підозрюється у бізнес-співпраці з Російською федерацією під час повномасштабної війни триває.

"За клопотанням прокурора, судом накладено арешт на майно юридичної особи на суму понад 39 млн гривень. Наразі це майно передано в управління АРМА для збереження та ефективного управління", – говориться у повідомленні.

"Окрім кримінального провадження щодо посадовця, розпочато спеціальне кримінальне провадження про застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи", – повідомляє прокуратура.

Офіс генерального прокурора зазначає, що за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику компанії, який під час повномасштабної війни продовжував співпрацю з бізнесом рф і фактично забезпечував його роботу в Україні.

Слідство встановило, що директор знав про заборону будь-якої господарської співпраці з державою-агресором, однак не припинив зв'язків і виконував управлінські рішення осіб, підконтрольних росії.

Зокрема, задокументовано підтримання договірних відносин із пов'язаними з РФ підприємствами, проведення фінансових операцій із резидентами РФ та підпорядкування управлінських і фінансових рішень особам, підконтрольним державі-агресору.

За версією слідства, така діяльність сприяла отриманню прибутків і їх подальшому перерозподілу на користь Росії.

