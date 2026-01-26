На Київщині викрили канал збуту електроніки компанії в РФ, яка співпрацює з держструктурами

Правоохоронці викрили службових осіб одного з підприємств Київської області, які налагодили незаконний продаж оптових партій українських електропристроїв російському промисловому виробнику.

Про це йдеться на сайті Бюро економічної безпеки.

Слідством встановлено, що з серпня 2022 року українська компанія, попри дію санкцій, регулярно постачала електромеханічні пристрої російському підприємству, яке співпрацює з державними структурами рф.

"Це обладнання використовується в системах автоматизації та безпеки і є важливим для роботи державного сектору економіки країни-агресора", – наголосили в БЕБ.

Щоб приховати незаконні поставки, за даними БЕБ, фігуранти організували складну логістичну схему. Українську продукцію оформлювали на фіктивну компанію на Близькому Сході, після чого вантаж транзитом через країни Європейського Союзу доставляли до росії.

У такий спосіб до рф було переправлено кілька оптових партій електромеханічних пристроїв на загальну суму близько 9 мільйонів гривень, за інформацією правоохоронців.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

