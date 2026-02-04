"Укрексімбанк" відклав закриття філій у двох обласних центрах

Державний "Укрексімбанк" відклав закриття філій в Івано-Франківську та Ужгороді, визначивши останнім робочим днем обох підрозділів 6 квітня 2026 року замість 19 березня.

Про це йдеться в повідомленні банку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), передає "Інтерфакс-Україна".

Уточнюється, що останнім робочим днем філії банку в Івано-Франківську (вул. Незалежності, 10) визначено 6 квітня 2026 року, а наступного дня, 7 квітня, запрацює створене на її базі представництво фінустанови в цьому місті.

Також правління перенесло термін припинення діяльності філії банку в Ужгороді (пл. Жупанатська, 1) і визначило останнім робочим днем підрозділу 6 квітня 2026 року.

Нагадаємо:

Правління державного "Укрексімбанку" ухвалило рішення про закриття центрального відділення у Києві, а також філій банку у Тернополі та Чернівцях.