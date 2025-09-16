АРМА не дочекалося від "КАМпарітет" мільйонних платежів – депутатка

Консорціум "КАМпарітет", який став управителем Будинку профспілок у Києві та інших активів, не сплатив державі жодних відсотків від прибутку.

Про це у Facebook написала голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна.

"Консорціум "КАМпарітет", який пов’язують з Михайлом Стефанішиним, у 2024-2025 став управителем нерухомості в Києві на вулиці Павлівській, Будинку профспілок, виробництва ягід ТОВ "Українська ягода" та ТЦ "Флагман" у Івано-Франківську", – нагадала вона.

Йдеться про конкурси на управління об’єктами, які реалізувало Агентство з розшуку та менеджменту активів.

Відповідно до договорів управління, консорціум мав щомісячно сплачувати відсоток від прибутку з вказаних об’єктів, а у разі його відсутності — гарантійний платіж.

"Наразі фірма не платила державі жодних відсотків від прибутку — лише гарантійні платежі. Хоча, до прикладу, за адресою Павлівська 18 у Києві, де "КАМпарітет" взяв в управління приміщення, працює магазин "Світ матраців". Тобто, ймовірно прибуток від діяльності об’єктів управління таки є", – зазначила Радіна.

"За нашою інформацією, "КАМпарітет" виконував умови договорів приблизно до травня 2025 року. Після виходу матеріалу на Українська правда "КАМпарітет" припинив виплати гарантійних платежів", – пише вона.

"До прикладу, борг за управління Будинком профспілок у центрі Києва станом на початок серпня 2025 року склав 1,2 млн грн гарантійного платежу + близько 135 тисяч штрафних санкцій. Усього станом на початок серпня "КАМпарітет" заборгував державі близько 2 млн гривень", – зазначила депутатка.

Радіна нагадує, що АРМА обіцяло, що бюджет отримає мільйони гривень. "Насправді держава уже недоотримала два мільйони гривень, тоді як компанія, ймовірно, заробила на користуванні арештованим майном", – пише вона.

"Колишня очільниця АРМА Олена Дума "помітила" борги "КАМпарітету", що накопичувались приблизно з травня, лише за кілька днів до свого звільнення — наприкінці липня. Можливо, таким чином вона намагалась врятувати ситуацію — але не вийшло", – зазначає Радіна.

"Чекаємо від АРМА інформацію щодо статусу сплати "КАМпарітетом" 2 млн боргу і штрафів, і, якщо цього не сталось — розірвання договорів про управління", – написала голова парламентського комітету.

Читайте також:

"дАРМА". Як арештовані активи переходять під контроль людей, пов'язаних з міністеркою Стефанішиною

Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів уклало договір управління щодо Будинку профспілок, розташованого за адресою Майдан Незалежності, 2, з консорціумом "Управляюча компанія "КАМпарітет".

АРМА передало консорціуму "Управляюча компанія КАМпарітет" арештоване майно компанії "Українська ягода". Повідомлялося, що доходи від експлуатації майна, включно з щомісячним гарантованим платежем, надходитимуть до держбюджету.

Також повідомлялося, що УК "КАМпарітет" зареєстрований в Києві в травні 2024 року. Основний вид діяльності компанії – управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

Директоркою є Ліана Пінькевич, а засновниками три компанії – "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ ЄВРО-СЕРВІС", "ПАРКІНГ КОМФОРТ" та "БЕРРІ ХАБ ПЛЮС". Бенефіціарами "УК "КАМпарітет" є Юрій Тарасенко та Вадим Петрекуци.