Один з найбільших виробників ягід отримав нового управителя

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало арештоване майно компанії "Українська ягода" новому управителю.

Про це повідомило АРМА.

Новим управителем став консорціум "Управляюча компанія КАМпарітет".

Передання відбулось після відкритої конкурсної процедури в системі Prozorro.

За рішенням Личаківського районного суду Львова, до АРМА передали корпоративні права, виробничу інфраструктуру та нерухомі об’єкти загальною оцінною вартістю майже 6,5 млн грн.

Перед підписанням договору, АРМА стикнулося з протидією колишнього власника активу на Житомирщині. Було виявлено порушення судової заборони на користування майном, що стало підставою для відкриття кримінального провадження.

Доходи від експлуатації майна, включно з щомісячним гарантованим платежем, надходитимуть до держбюджету.

"Передання цього активу в управління — це принципове питання справедливості та державної ефективності. У цьому випадку ми відновлюємо контроль над активами, що раніше використовувались у тіньовий спосіб або з порушенням закону", – сказав директор департаменту менеджменту активів АРМА Ігор Чулой.

ТОВ "Українська ягода" — один із найбільших виробників ягід в Україні. Воно знаходиться в Бердичівському районі Житомирської області.

Згідно з Youcontrol, серед власників ТОВ "Українська ягода" є росіяни Ольга Вишнякова та Юрій Лохвицький.

Нагадаємо:

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) уклало договір управління майновим комплексом ТОВ "Українська ягода".