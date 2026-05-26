ВАКС закрив "залізничну справу" Дубневича через прострочене досудове розслідування

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження у справі, де фігурує нардеп Ярослав Дубневич у зв'язку із закінченням строку досудового розслідування.

Про це повідомляє ВАКС.

"Суд задовольнив клопотання захисту та закрив кримінальне провадження на підставі пункту 10 частини 1 статті 284 КПК України у зв'язку із закінченням строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру", – говориться у повідомленні.

Обвинуваченими у цьому кримінальному провадженні були вісім осіб, серед яких – народний депутат України, колишній перший заступник начальника філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця", голова правління ПАТ "Дніпропетровський стрілочний завод" та інші.

Зазначимо, що слідство стверджує, що група службових осіб філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця", діючи у змові з народним депутатом із залученням підконтрольних підприємств-посередників, організували проведення процедур відкритих торгів із закупівлі стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення.

Ухвала ВАКС може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення.

Як зазначає Transparency International Ukraine, цю справу закривають не вперше. У вересні 2022 року ВАКС вже закривав її за аналогічною підствою. Однак у травні 2023 року АП ВАКС скасувала це рішення та повернула справу суду до першої інстанції.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт про обвинувачення 9 осіб, серед яких і нардеп Ярослав Дубневич, ще у 2022 році. Дубневича звинувачували у незаконному заволодінні понад 93 млн гривень коштів ПАТ "Укрзалізниці".

Журналісти з'ясували, що найближчі родичі Ярослава Дубневича, якого обвинувачують в заволодінні газом на понад два мільярда гривень, осіли в Буенос-Айресі і ймовірно, сам депутат-втікач також знаходиться у Аргентині.