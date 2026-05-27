У Києві конфіскували елітну квартиру підсанкційного російського нафтомагната

В управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передали елітну квартиру в столичному ЖК "Кловський", яка опосередковано належить російському нафтовому бізнесмену.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Йдеться про елітну квартиру площею майже 200 кв. м. та орієнтовною вартістю близько 700 тис. дол.

За даними джерел ЕП у правоохоронних органах, цим бізнесменом є Тахір Гадір Огли Гараєв. Він має громадянство Росії, Мальти та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Гараєв є засновником дубайської компанії 2Rivers (раніше відома як Coral Energy), що займається продажом та експортом російської нафти. Компанія перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Швейцарії та Канади.

Самого Гараєва внесли у санкційний список РНБО в травні 2023 року через причетність до підтримки російської збройної агресії проти України.

Після запровадження санкцій квартиру переоформили на підконтрольну особу, щоб уникнути арешту активу.

