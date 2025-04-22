АРМА передало київський Будинок профспілок новому управителю

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів уклало договір управління щодо Будинку профспілок, розташованого за адресою Майдан Незалежності, 2, з консорціумом "Управляюча компанія "КАМпарітет".

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що спершу було проведено незалежну оцінку, яка визначила ринкову вартість активу на рівні 850 млн грн, а згодом — відкритий конкурс на платформі Prozorro.

За умовами підписаного договору, щомісяця 89,85% доходів від управління об’єктом буде спрямовуватись до держбюджету. Незалежно від фінансової успішності управління, держава щомісячно отримуватиме гарантований платіж у розмірі майже 1,6 млн грн в тому числі за рахунок власних коштів управителя.

Нагадаємо:

Будинок профспілок України - адміністративна будівля, у якій були розташовані Федерація профспілок України, штаб Майдану (під час Помаранчевої революції) та Штаб національного спротиву (під час Євромайдану). Будинок майже повністю згорів під час подій 18—20 лютого 2014 року і надалі був повністю відновлений приватним інвестором протягом 2016-2018 років.

В березні АРМА обрало управителя для Будинку профспілок, розташованого на Майдані Незалежності, 2. Переможцем став консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет".

За даними YouControl, УК "КАМпарітет" зареєстрований в Києві в травні 2024 року. Основний вид діяльності компанії – управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту. Директоркою є Ліана Пінькевич, а засновниками три компанії – "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ ЄВРО-СЕРВІС", "ПАРКІНГ КОМФОРТ" та "БЕРРІ ХАБ ПЛЮС".

Бенефіціарами "УК "КАМпарітет" є Юрій Тарасенко та Вадим Петрекуци.