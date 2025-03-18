АРМА знайшло управителя для Будинку профспілок у центрі Києва: що відомо про переможця

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) обрало управителя для Будинку профспілок, розташованого на Майдані Незалежності, 2. Переможцем став консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет".

Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

Перед оголошенням конкурсу на управління, АРМА провело незалежну оцінку вартості активу, залучивши кваліфікованого оцінювача.

За результатами оцінки, ринкова вартість Будинку профспілок була визначена на рівні 850 млн грн.

У конкурсі брали участь чотири учасники.

Згідно з умовами договору управління, 89,85% доходів від управління активом будуть спрямовані до держбюджету України. При цьому, незалежно від фінансових результатів діяльності, управитель зобов’язаний щомісяця перераховувати до бюджету гарантований платіж у розмірі 1,59 млн грн.

Будинок профспілок - це будівля площею 13 892,2 м². Вона є важливим адміністративним та історичним об’єктом, що розташований у самому центрі столиці.

АРМА нагадало, що Будинок профспілок було передано в управління на підставі ухвали Печерського районного суду Києва.

За даними YouControl, УК "КАМпарітет" зареєстрований в Києві в травні 2024 року. Основний вид діяльності компанії – управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту. Директоркою є Ліана Пінькевич, а засновниками три компанії – "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ ЄВРО-СЕРВІС", "ПАРКІНГ КОМФОРТ" та "БЕРРІ ХАБ ПЛЮС".

Бенефіціарами "УК "КАМпарітет" є Юрій Тарасенко та Вадим Петрекуци.

Консорціум Управляюча компанія КАМпарітет став єдиним учасником торгів на визначення управителя для торгового центру Флагман в Івано-Франківську – ТЦ раніше належав колишньому топменеджеру російського Газпрому Богдану Будзуляку.

Нагадаємо:

Будинок профспілок України - адміністративна будівля, у якій були розташовані Федерація профспілок України, штаб Майдану (під час Помаранчевої революції) та Штаб національного спротиву (під час Євромайдану). Будинок майже повністю згорів під час подій 18—20 лютого 2014 року і надалі був повністю відновлений приватним інвестором протягом 2016-2018 років.