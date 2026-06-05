Недостовірне декларування: на Дніпропетровщині депутат сільради відбувся штрафом

Суд покарав штрафом депутата сільської ради у Дніпропетровській області за недостовірне декларування на понад 8,6 мільйона гривень.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Софіївський районний суд Дніпропетровської області ухвалив вирок стосовно депутата Девладівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області за недостовірне декларування на понад 8,6 млн грн.

Суд призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 51 тис. грн з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, що пов`язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на один рік. Вирок набрав законної сили.

Підставою для ухвалення вироку стали у тому числі матеріали повних перевірок декларацій за 2022 та 2023 роки, проведених НАЗК.

Зокрема, у декларації за 2022 рік посадовець не вказав відомості про орендовану ним 21 земельну ділянку в Криворізькому районі Дніпропетровської області сукупною вартістю понад 3,4 млн грн, а також власний борг перед банком на суму 150 тис. грн.

У декларації за 2023 рік він не вказав уже 29 орендованих в цьому ж районі земельних ділянок сукупною вартістю на понад 4,3 млн грн, а також зазначив недостовірний розмір отриманого від підприємництва доходу, занизивши його на 805,5 тис. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало СУ ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Крім того, за матеріалами перевірки НАЗК Головне управління ДПС у Дніпропетровській області перевірило діяльність дружини депутата, яка є фізичною особою-підприємцем.

За результатами перевірки їй донараховано податкових зобов'язань на понад 12 млн грн, розповіли у НАЗК.

Нагадаємо:

Голову управління Держпродспоживслужби в Житомирській області, який також є депутатом однієї із сільських рад, повідомили про підозру у недостовірному декларуванні на понад п'ять мільйонів гривень.

Правоохоронці повідомили про підозру у незаконному збагаченні ексдепутату однієї з сільських рад на Вінниччині: він не задекларував десятки земельних ділянок, будинки, автомобілі, автозаправні станції та інше майно на майже 32 мільйона гривень.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду підтвердив законність цивліьної конфіскації необґрунтованого активу заступника начальника Полтавського обласного ТЦК.