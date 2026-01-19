Стягнення підсанкційних активів: Мін’юст розповів, які справи виграв у 2025 році

У 2025 році до Вищого антикорупційного суду було подано 15 позовів про стягнення активів підсанкційних осіб, протягом року законної сили набрали 20 рішень.

Про це інформує Міністерство юстиції.

"У дохід держави стягнуто нерухомість, корпоративні права, транспорт і кошти на сотні мільйонів гривень. За даними Фонду держмайна, 2,5 млрд грн від реалізації санкційних активів у 2025 році спрямовано до фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф", – повідомляє міністерство.

Були задоволені позови Мін'юсту щодо припинення діяльності юридичних осіб, які порушували законодавство про декомунізацію та заборону пропаганди російської імперської політики.

Також минулого року набрали чинності судові рішення у 26 справах щодо забезпечення передачі майна забороненої КПУ у власність держави.

"Загалом таких рішень уже 103. Велика Палата Верховного Суду підтвердила законність вимог Мін'юсту про скасування державної реєстрації прав на нерухоме майно з метою забезпечення передачі цього майна у власність держави", – говоритьс у повідомленні.

Також Мін'юст повідомляє, що суди відмовили у задоволенні багатомільйонних позовних вимог до Кабінету Міністрів України, зокрема: у справі за позовом ПАТ "Дельта Банк" на 780 млн грн та у справі за позовом АТ "Укргазвидобування" на понад 56 млрд грн.

Судами задоволено регресні позови Мін'юсту на понад 10,5 млн грн — кошти, які були виплачені державою за рішеннями ЄСПЛ.

Як повідомляє міністерство, загалом 80% рішень у судах за участю Департаменту санкційної політики та представництва в судах Мін'юсту ухвалені на користь держави

У 2025 році Департамент санкційної політики та представництва в судах Мін'юсту забезпечив самопредставництво інтересів держави, Кабінету Міністрів України та Міністерства юстиції у 2 270 судових справах.

За результатами розгляду ухвалено 861 судове рішення. 690 з цього числа (80%), — на користь держави.

У справах, стороною в яких виступав уряд, ухвалено 88% рішень на користь Уряду. У справах, стороною в яких виступала держава в особі Мін'юсту, — 94% на користь держави. У справах, стороною в яких виступав Мін'юст, — 72% позитивних рішень.

Нагадаємо:

Упродовж 2025 року від реалізації санкційних активів спрямовано 4,51 млрд грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, повідомив Фонд державного майна. Раніше ФДМУ повідомив про два аукціони з продажу санкційного майна на суму 70,5 млн гривень.

Раніше Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про застосування санкцій щодо активів російського бізнесмена Сергія Кабаргіна, який був бенефіціаром "Кіровоградського рудоуправління".

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мінюсту про стягнення активів до глави МВС часів Януковича Віталія Захарченка.

Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу Мін'юсту про стягнення в дохід держави активів колишнього народного депутата Володимира Олійника.