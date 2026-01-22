Мін’юст розповів, скільки компаній проходять процедуру банкрутства

Станом на 1 січня 2026 року у процедурах банкрутства перебувало 5486 суб'єктів, протягом 2025 року відкрито 2156 та закрито 1528 проваджень у справах про неплатоспроможність.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

За даними відомства, у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) перебувало 5486 суб'єктів, з яких 3412 — юридичні особи (у тому числі 165 державних підприємств і господарських товариств із державною часткою понад 50%) та 2074 — фізичні особи та фізичні особи — підприємці.

Серед юридичних осіб 19% перебували у процедурі розпорядження майном, 5% — у процедурі санації та 76% — визнано банкрутами та відкрито ліквідаційну процедуру.

Серед фізичних осіб 88% — у процедурі реструктуризації боргів, а 12% — у процедурі погашення боргів.

Щодо державних підприємств і господарських товариств із державною часткою понад 50%, то 24% перебували у процедурі розпорядження майном, 14% — у процедурі санації, а 62% — у ліквідаційній процедурі.

Протягом 2025 року відкрито 2156 та закрито 1528 проваджень у справах про банкрутство (неплатоспроможність).

Також забезпечено участь представників державного органу з питань банкрутства у 724 судових засіданнях зі справ про банкрутство державних підприємств та господарських товариств із державною часткою.

"Ключові зусилля Міністерства юстиції у сфері банкрутства та реструктуризації у 2025 році були скеровані на підвищення ефективності системи, імплементацію європейських стандартів, забезпечення прозорості та захисту прав усіх учасників процесу", – говориться у повідомленні.

"Подальше реформування сфери дозволить удосконалити механізми запобігання неплатоспроможності та створити умови для розвитку бізнес-середовища в Україні", – повідомляє Мін'юст.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у 2025 році в Україні 780 компаній розпочали процедуру банкрутства. Це 10% від загальної кількості припинень бізнесів.