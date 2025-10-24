ВАКС конфіскував майно ексочільника МВС часів Януковича

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мінюсту про стягнення активів до глави МВС часів Януковича Віталія Захарченка.

Про це пише Центр протидії корупції.

"Суд конфіскував шість обʼєктів нерухомості, зокрема дві квартири в Києві, корпоративні права та гроші на банківських рахунках України. Рішення ухвали судді Оксана Олійник, Катерина Сікора та Тетяна Литвинко", – говориться у повідомленні.

"Захарченко за свою карʼєру в Україні встиг попрацювати в органах внутрішніх справ, податковій службі, навіть її очолити в 2010 році. А вже в 2011 році Янукович призначив Захарченка главою МВС", – нагадує ЦПК.

"В лютому 2014, після Революції гідності, Захарченко втік до рф, звідки підтримує агресію рф проти України. Після втечі Верховна Рада звільнила його з посади. Наразі він з родиною проживає в Москві, має громадянство рф", – зазначено у повідомленні.

У лютому 2021 році РНБО запровадила щодо Захарченка санкції. У 2024 році йому повідомили про підозру у державній зраді.

У Державному бюро розслідувань додають, що у межах цих проваджень слідчі ДБР знаходили та арештовували виявлене майно міністра – втікача. Загальна вартість арештованого - становить 1,4 млрд гривень. Робота щодо стягнення решти майна продовжується.

Зокрема, йому інкримінують державну зраду, створення злочинної організації та організацію тяжких злочинів проти учасників Революції Гідності та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом."Захарченко є фігурантом низки кримінальних проваджень, які розслідує ДБР, багато з цих справ вже передано до суду", – зазначили у ДБР.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що 29 вересня 2025 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції щодо до ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

У 2023 році повідомляли, що колишніх міністра внутрішніх справ, одного з його заступників та ексдиректора департаменту матеріального забезпечення МВС України судитимуть в Україні заочно.

Повідомлялося, що родина екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка отримувала доходи від підприємств з ознаками фіктивності. Було встановлено, що Захарченко, його дружина Людмила, донька Вікторія Нехаєва і зять Ілля Нехаєв отримували значні доходи від ряду підприємств, які були зареєстровані в м. Одесі та припинили свою діяльність у 2012 році.

Раніше прокуратура повернула в державну власність земельну ділянку площею майже 1 га, яка належала родині екс-міністра МВС Віталія Захарченка.