Стовідсоткове бронювання: Корецький заявив про великі маніпуляції

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що стовідсоткове бронювання для підприємств дає можливості для великих маніпуляцій, і ця проблема набула великого масштабу.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Стовідсоткове бронювання дає можливості для великих маніпуляцій. Якщо ти маєш сто відсотків – це означає, що ти можеш збільшувати штат безкінечно і бронювати людей: і не важливо чи є він ремонтником чи не є, є він енергетиком чи не є", – пояснив прем'єр.

За його словами, система набула вже великого масштабу. Щомісяця продовжуються додаткові бронювання десятками тисяч на таких підприємствах

"Це єдина взагалі причина, чому ми дивимося на 100-відсотковий бар'єр – видозмінити його, чи все таки залишити як є. Бо, на жаль, зловживань багато", – сказав Корецький під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді.

Як зазначив голова уряду, "потрібно розділити критичність і економічний блок". "Заробітна плата і відсутність сплати податків, заборгованості за податками, – це не завжди означає, що підприємство критичне. Критичне – це обороноздатність і життєзабезпечення держави", – пояснив він.

Підрядник може виконувати роботи для енергетичної компанії, але дійсно задіяні у цьому 20 людей із 100, а заброньовані при цьому всі, навів приклад Корецький.

Нагадаємо:

В уряді запевняють, що при зміні системи бронювання не буде ніяких радикальних змін для критичних підприємств оборонного і енергетичного комплексу.

Увечері 13 жовтня Кабмін ухвалив зміни до системи бронювання з п'ятиденним доопрацюванням. За даними співрозмовників ЕП в уряді, остаточний текст очікується не раніше 18 жовтня.

Частина народних депутатів з комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки закликали Кабінет міністрів скасувати свою оновлену постанову про бронювання.

НАЗК виявило три корупціогенні фактори у проєкті змін до правил бронювання працівників і рекомендувало його доопрацювати.