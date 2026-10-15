НАЗК знайшло три корупційні ризики у змінах до бронювання, але уряд підтримав проєкт

НАЗК виявило три корупціогенні фактори у проєкті змін до правил бронювання працівників і рекомендувало його доопрацювати.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Але висновок був 12 жовтня, а вже 13-го уряд постанову підтримав. Правда, хоча б зміни до квот виключили", - заявив він.

Перше зауваження – з розрахунку квоти бронювання пропонували виключити працівників, які мають відстрочку з інших підстав. Через це підприємства могли б бронювати менше людей, хоча формальний ліміт залишався б на рівні 50%. НАЗК рекомендувало прибрати цю норму.

Другий ризик – погодження статусу критично важливого підприємства пропонували проводити через Координаційний центр, але не визначили чіткої процедури, строків розгляду та вичерпних підстав для відмови. НАЗК вказало, що це створює можливості для зловживань, і рекомендувало прописати ці правила.

Третє зауваження стосується позбавлення підприємств критичного статусу. Міністерства та обласні адміністрації могли б на власний розсуд враховувати або ігнорувати рекомендацію Центру про позбавлення підприємства такого статусу. Це дозволяло б ухвалювати різні рішення в однакових ситуаціях. НАЗК рекомендувало зробити таку рекомендацію обов'язковою підставою для позбавлення статусу.

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Нагадаємо:

Увечері 13 жовтня Кабмін ухвалив зміни до системи бронювання з п'ятиденним доопрацюванням. За даними співрозмовників ЕП в уряді, остаточний текст очікується не раніше 18 жовтня.