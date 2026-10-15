У Раді закликали скасувати нові урядові правила бронювання

Частина народних депутатів з комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки закликали Кабінет міністрів скасувати свою оновлену постанову про бронювання.

Про це повідомляє Liga.net та народний депутат Ярослав Железняк.

Із заявою про це з трибуни виступив представник "Голосу" Сергій Рахманін. За його словами, уряд ухвалив постанову без комунікації з комітетом і із самим парламентом як контрольним органом.

В самій заяві народні депутати вимагають скасувати рішення Кабміну від 13 жовтня та, зокрема:

відмовитися від створення Координаційного центру з питань організації бронювання;

відновити консультації щодо коригування правил надання бронювання з Верховною Радою, насамперед із профільним комітетом;

провести додаткові консультації з бізнесом і тими організаціями, які представляють ОПК, ПЕК, ЖКГ та структури зв'язку;

забезпечити максимальне бронювання для тих галузей, що є критично важливими для забезпечення життєдіяльності держави.

"Жодна притомна людина не ставить під сумнів необхідність збільшення ефективності процесу відновлення бойових з'єднань, бойових підрозділів, а відтак вдосконалення правил надання бронювання від мобілізації.

Втім те, що наразі пропонує уряд своїм дуже дивним рішенням від 13 жовтня, створює для стійкості держави надзвичайно серйозний ризик", – заявив Рахманін.

У Раді почали збирати підписи за проєкт постанови про рекомендацію уряду переглянути своє рішення.

Початковий варіант постанови уряду від 13 жовтня передбачав скорочення частки військовозобов'язаних працівників, яких такі підприємства могли забронювати, зі 100% до 85%.

Підприємствам сфери ЖКГ (опалення, гаряча та холодна вода, водовідведення, вивезення сміття) квоту хотіли зменшити із 75% до 60%.

Однак в документі Кабмін дав пʼять днів на остаточне доопрацювання постанови, зокрема у аспекті відсотків квот.

Нагадаємо:

НАЗК виявило три корупціогенні фактори у проєкті змін до правил бронювання працівників і рекомендувало його доопрацювати.