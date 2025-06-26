У Білорусі настала картопляна криза

Упертість Лукашенка в контролі над економікою Білорусі цієї весни спричинила дефіцит картоплі в країні.

Про це пише видання Politico.

Обмеження, які Лукашенко запровадив у жовтні 2022 року, мали стримати інфляцію і зробити продукти доступнішими. Але результат був протилежний: фермери втратили мотивацію вирощувати картоплю, бо це стало нерентабельно.

Опозиція стверджує, що через ці рішення виробництво картоплі впало, а багато фермерів, які ледве зводили кінці з кінцями, продавали врожай у Росію - що принизило режим у Мінську і спричинило нестачу в магазинах, які були зобов'язані продавати картоплю за низькими цінами.

Ціни на картоплю зростали занадто повільно, тоді як витрати фермерів і продавців стрімко зростали. Через це фермери сіяли менше. У 2024 році Білорусь зібрала лише 3,1 млн тонн картоплі - порівняно з понад 4 млн торік.

"Якщо згадати СРСР - коли люди не мають мотивації, примусити їх добре працювати просто неможливо", - каже Лев Львовський, науковий директор аналітичного центру BEROC.

Іронія в тому, що сам Лукашенко колись керував колгоспом у Городці, на сході сучасної Білорусі, в останні роки радянської епохи.

Ціновий контроль зробив продаж картоплі в Росію дуже вигідним - у березні вона коштувала там більш ніж удвічі дорожче, ніж у Білорусі. У 2024 році Білорусь експортувала в Росію близько 200 тисяч тонн картоплі і стала для неї основним постачальником.

Уряд це розуміє. У травні Лукашенко закликав фермерів вирощувати більше картоплі - і для білорусів, і для росіян: "Маємо допомогти російським братам. До того ж і добре заробимо."

Але через дефіцит у грудні 2024 року уряд тимчасово заборонив експорт картоплі без спеціальної ліцензії - навіть до Росії. У відповідь деякі фермери почали оголошувати якісну картоплю зіпсованою - щоб мати змогу нелегально продати її за кордон, розповів Львівський.

Результат - малі, рідкісні та іноді зіпсовані картоплини в білоруських магазинах. Ситуація особливо загострилася в березні та квітні.

"Це демонструє, як Лукашенко і його команда можуть штучно створити дефіцит товарів, які раніше були в надлишку", - зазначає Алесь Алахнович, економічний радник лідерки опозиції Світлани Тихановської.

Утім, влада заперечує це.

Нагадаємо:

У міру збільшення пропозиції картоплі нового врожаю на ринку України її вартість починає знижуватися.