США стали найбільшим у світі експортером нафти, Росія на другому місці

Сполучені Штати Америки стали найбільшим у світі експортером нафти, вперше в історії обігнавши Саудівську Аравію та Росію.

Про це пише Reuters.

Агентство посилається на дані компанії Vortexa і власні розрахунки щодо російського експорту.

У травні США експортували 10,5 млн барелів/день, Росія – 7 млн барелів, Саудівська Аравія – 5,9 млн барелів.

"США десятиліттями залежали від близькосхідної нафти й у 1973 року стали однією з головних жертв нафтового ембарго ОПЕК, але ситуація кардинально змінилася після 2010 року, коли стрімко зросли видобуток нафти й газу зі сланцевих родовищ", – говориться у публікації.

Після усунення від влади президента Венесуели Мадуро, США додатково отримали доступ до нафти цієї країни.

У 2015 році Сполучені Штати скасували 40-річну заборону на експорт нафти, запроваджену після арабського нафтового ембарго.

Наприкінці весни 2026 року через скорочення експорту з Саудівської Аравії внаслідок війни з Іраном та проблеми Росії, спричинені українськими ударами безпілотників і американськими санкціями.

Тож, США вийшли на перше місце серед світових експортерів нафти.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що російська флагманська нафта марки Urals знову почала торгуватися в Індії зі знижкою відносно міжнародних цін вперше за понад два місяці.

Ціни на іранську нафту для китайських покупців різко знизили, щоб зацікавити незалежні НПЗ, які скоротили завантаження через збитки на тлі слабшої маржі.