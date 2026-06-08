Іран втратив премію на нафту в Китаї: покупців доводиться заманювати дисконтом

Ціни на іранську нафту для китайських покупців різко знизили, щоб зацікавити незалежні НПЗ, які скоротили завантаження через збитки на тлі слабшої маржі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Партії Iranian Light із прибуттям у липні пропонували з дисконтом понад $1 за барель до бенчмарків ICE Brent, тоді як минулого місяця їх продавали з премією. За їхніми словами, ціни також знизили на російську нафту, яку відвантажують із Далекого Сходу.

Китайські незалежні НПЗ, відомі як teapots, є найбільшими покупцями іранської нафти, але вони зіткнулися зі зростанням економічного тиску, оскільки надтонка маржа поглибила збитки.

Пекін доручав переробникам виробляти пальне за будь-яку ціну, щоб пом'якшити вплив конфлікту на Близькому Сході, але цей мандат мають послабити після зростання їхніх втрат.

Потоки іранської нафти до Китаю у травні впали до 1,1 млн барелів на добу, найнижчого рівня із січня 2025 року, за даними Kpler Ltd. Наразі близько 56 млн барелів іранської нафти простоюють на суднах у світі, причому понад 60% цих кораблів стоять на якорі в Проливі Сінгапуру і біля Китаю, свідчать дані.

Китайські незалежні НПЗ зазвичай забезпечують близько 90% продажів іранської нафти, але США посилили санкції проти цієї торгівлі, намагаючись змусити Тегеран до мирної угоди.

Нагадаємо:

Іранська нафта вперше з квітня продається для Китаю з дисконтом, а премії на російську ESPO знизилися через слабкий попит з боку незалежних китайських НПЗ