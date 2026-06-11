Ford відкликає понад півмільйона авто у США через дефект центральної консолі

Компанія Ford відкликає 548 463 автомобілі у США через проблему з центральною консоллю, повідомила у четвер Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США.

Про це повідомляє Reuters.

Проблема пов'язана з хромованим покриттям консолі, яке з часом може пузиритися та відшаровуватися, що може призвести до утворення гострих країв. Пасажири, які контактують з цими краями, наражаються на підвищений ризик травмування, зазначила регуляторна служба.

Відкликання, яке стосується деяких автомобілів Ford Expedition 2018–2024 років випуску, могло бути спричинене хромованою обробкою центральної консолі, яку виробник виготовив із використанням параметрів, що не відповідали специфікаціям Ford, зазначила NHTSA.

Як засіб усунення проблеми, дилери перевірять і за необхідності замінять центральні консолі безкоштовно, за інформацією регуляторного органу.

Нагадаємо:

Ford до 2029 року запустить у Європі сім нових моделей, повідомила компанія в понеділок.

Так вона прагне наростити слабкі продажі легкових авто, протистояти жорсткій конкуренції з боку китайських суперників і зберегти перевагу на європейському ринку комерційних автомобілів.