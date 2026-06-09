"Нафтогазу" дозволили перенести понад мільярд євро боргу на тлі сотень ударів РФ

Група "Нафтогаз" досягла принципової угоди з комітетом держателів єврооблігацій на 1,2 млрд євро щодо продовження строків їх погашення до 2032-2033 років.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

За його словами, завершення реструктуризації має посилити фінансову стійкість групи та дати більше можливостей спрямовувати ресурси на відновлення інфраструктури і підготовку до опалювального сезону.

Корецький зазначив, що лише у 2025 році росіяни завдали 229 ударів по об'єктах "Нафтогазу" — більше, ніж за попередні три роки повномасштабної війни разом. Від початку 2026 року, за його словами, компанія зазнала вже понад 170 атак.

Через втрати власного видобутку газу "Нафтогаз" змушений компенсувати його імпортними поставками, що впливає на фінансові показники групи.

Нагадаємо:

Вночі проти 5 травня внаслідок ворожої атаки по обʼєктах "Нафтогазу" загинуло 3 працівників та 2 рятувальників ДСНС, ще 37 людей отримали поранення.

Внаслідок масованої комбінованої атаки Росії 5 травня на об'єкти газовидобутку група "Нафтогаз" має імпортувати додаткові обсяги газу.