Кувейт прорвав нафтову блокаду в Ормузі двома "таємними" супертанкерами

Запаси нафти в Кувейті різко скоротилися після того, як два супертанкери класу Very Large Crude Carrier (VLCC) вивезли нафту через Ормузьку протоку з вимкненими транспондерами.

Про це пише Reuters з посиланням на дані Kpler.

За даними Kpler, це став перший великий експорт нафти з Кувейту за понад два місяці, оскільки його поставки були обмежені після того, як Іран фактично закрив протоку після початку війни з Іраном 28 лютого.

Запаси сирої нафти на терміналі Mina Al Ahmadi скоротилися більш ніж на 7 млн барелів у період з 29 травня до 4 червня, повідомила Kpler.

Дані Kpler показали, що два VLCC зайшли до причалів Mina Al Ahmadi наприкінці травня — на початку червня.

За даними Kpler, танкери вимкнули сигнали Automatic Identification System (AIS) більш ніж на тиждень під час завантаження. Обидва судна раніше також вимикали транспондери в Оманській затоці.

У квітні Кувейт оголосив форс-мажор щодо поставок сирої нафти та нафтопродуктів після блокади Ормузької протоки.

Нагадаємо:

Кувейт може відновити майже 70% видобутку нафти протягом шести-восьми тижнів після відкриття Ормузької протоки.

У квітні 2026 року Кувейт, один з найбільших світових виробників нафти, не експортував жодного бареля нафти на світові ринки.