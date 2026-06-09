Російська нафта втратила премію в Індії та повернулася до знижок вперше за 2 місяці

Російська нафта втратила премії в Індії та повернулася до знижок

Російська флагманська нафта марки Urals знову почала торгуватися в Індії зі знижкою відносно міжнародних цін вперше за понад два місяці.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Argus Media.

У п'ятницю, 5 червня, Urals в Індії торгувалася зі знижкою в 3,90 дол. на барель відносно бенчмарку Brent Dated. 29 травня вона вперше з середини березня перейшла на знижку.

Цей зсув стався, оскільки ціни на Brent залишаються нижче 100 дол. за барель, а ключові міжмісячні цінові коливання слабшають, що вказує на меншу напруженість ринків. Іншими словами, ціновий поштовх від війни в Ірані починає згасати.

Безліч обхідних шляхів – від стримання імпорту Китаю до зростання експорту США – допомогли поглинути шок від конфлікту на Близькому Сході.

Водночас у травні поставки російської сирої нафти до Індії становили в середньому близько 1,76 млн барелів на день, що на 63% більше, ніж у лютому.

Російська нафта торгувалася на узбережжі Індії в п'ятницю за ціною 93,59 дол. за барель. Ця ціна також включає вартість доставки – у західних портах Росії середній показник становить 73,46 дол. за барель.

Це все ще значно вище ціни в 59 дол. за барель, закладеної в бюджеті Росії на 2026 рік.

Нагадаємо:

Від початку 2026 року Україна завдала по російській нафтовій інфраструктурі понад 20 ударів, зокрема по нафтопереробних заводах, експортних терміналах і трубопроводах. Станом на початок травня це вже коштувало РФ понад 7 млрд дол.

У середині травня повідомлялося, що премії на російську нафту марки ESPO Blend з Далекого Сходу на китайському ринку, а також марки Urals на індійському ринку, почали знижуватися через низький попит.