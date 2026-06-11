У Оманській затоці атакували черговий танкер

Згідно з повідомленням компанії Vanguard Tech, що спеціалізується на морській розвідці, у четвер у водах біля берегів Оману танкер "Джалвір", що перевозить асфальт і бітум, повідомив про те, що потрапив у біду і що в його машинному відділенні спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними системи відстеження суден, танкер "Jalveer", що плаває під прапором Гвінеї-Бісау, зазвичай перевозить бітум та асфальт з Об'єднаних Арабських Еміратів до Індії.

Невідомо, чи на танкер накладено санкції з боку будь-якого уряду, але дані Kpler вказують, що востаннє він перевозив вантаж з Ірану до Індії у 2023 році.

Ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

Цей інцидент стався після двох атак США на судна, на яких також повідомлялося про пожежі в машинному відділенні і на борту яких перебували індійські моряки, в Оманській затоці, що викликало дипломатичний конфлікт між Нью-Делі та Вашингтоном.

Нагадаємо:

Золото подешевшало до 11-тижневого мінімуму після нового обміну ударами між США та Іраном, який підняв ціни на нафту і посилив очікування жорсткішої політики центробанків.​​