США пропонують Ірану пом'якшення санкцій і розблокування рахунків – CNN

Ключові гравці зі США і Близького Сходу вели переговори з іранцями за лаштунками навіть на тлі шквалу ударів по Ірану та Ізраїлю протягом останніх двох тижнів.

Про це пише CNN, посилаючись на чотири джерела, знайомі з цим питанням.

"Адміністрація Трампа обговорювала можливість допомогти Ірану отримати доступ до 30 мільярдів доларів на створення ядерної програми з виробництва енергії, пом'якшення санкцій і вивільнення мільярдів доларів з обмежених іранських фондів", – говориться у публікації.

Все це є частиною спроб повернути Тегеран за стіл переговорів, зазначає видання.

"Представники адміністрації Трампа підкреслили, що було висунуто кілька пропозицій. Вони є попередніми і розвиваються з одним незмінним пунктом, який не підлягає обговоренню: нульове іранське збагачення урану, про необхідність якого Іран постійно заявляє", – пише CNN.

Але принаймні один попередній проект пропозиції, про який CNN розповіли два джерела, включає кілька стимулів для Ірану.

Деякі деталі були обговорені під час таємної багатогодинної зустрічі між спеціальним посланником США Стівом Віткоффом і партнерами з країн Перської затоки в Білому домі минулої п'ятниці, за день до військових ударів США по Ірану, повідомили CNN два джерела, знайомі з ходом зустрічі.

"Серед обговорюваних умов, про які раніше не повідомлялося, - інвестиції в розмірі 20-30 мільярдів доларів у нову іранську ядерну програму без збагачення урану, яка буде використовуватися в цивільних енергетичних цілях", – говориться у публікації.

"Один з чиновників наполягав на тому, що гроші не будуть надходити безпосередньо від США – у США вважають за краще, щоб рахунок оплачували їхні арабські партнери. Інвестиції в іранські об'єкти ядерної енергетики обговорювалися під час попередніх раундів ядерних переговорів в останні місяці", – зазначає CNN.

Представник адміністрації Трампа в інтерв'ю CNN, що США готові вести ці переговори з Іраном. "І комусь потрібно буде заплатити за те, щоб ядерна програма була реалізована, але ми не будемо брати на себе це зобов'язання", – сказав він.

Інші стимули включають потенційне зняття деяких санкцій з Ірану і надання Тегерану доступу до 6 млрд дол, які зараз знаходяться на рахунках в іноземних банках і якими він не може вільно користуватися.

Ще одна ідея, яка з'явилася минулого тижня і зараз розглядається, полягає в тому, щоб підтримувані США союзники в Перській затоці заплатили за заміну ядерного об'єкту в Фордо, по якому США завдали удару бомбами в обмін на програму незбагачення урану, повідомляють джерела CNN.

США заявили, що Іран може мати ядерну програму для мирних цивільних цілей, але він не може збагачувати уран для цієї програми. Замість цього США припустили, що Іран може імпортувати збагачений уран. Віткофф порівняв потенційну програму Ірану з програмою Об'єднаних Арабських Еміратів.

Адміністрація, можливо, матиме можливість представити іранцям технічну пропозицію. Президент Дональд Трамп у середу заявив, що США та Іран проведуть переговори наступного тижня, хоча речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї сказав, що йому нічого не відомо про переговори наступного тижня, а люди, які беруть участь у плануванні, сказали, що деталі все ще опрацьовуються.

Джерела, знайомі з ходом переговорів, повідомили CNN, що жодних дат ще не визначено.

Нагадаємо:

Як повідомлялося раніше, Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах Ірану, фабриках балістичних ракет і командних пунктах іранських військових.

Як повідомлялося раніше, 22 червня військово-повітряні сили США атакували три ядерних обʼєкти Ірану – Фордо, Натанз та Ісфахан.

Наступного дня Іран запустив щонайменше 10 ракет по американських військових базах у Катарі, там повідомили, що ППО перехопила атаку.

Раніше повідомлялося, що 24 червня Трамп оголосив, що сторони погодилися на негайне припинення вогню: Іран починає його негайно, а Ізраїль — через 12 годин.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що Китай може продовжити закуповувати іранську нафту після оголошення перемир’я між Ізраїлем та Іраном.