США предлагают Ирану смягчение санкций и разблокировку счетов - CNN

Ключевые игроки из США и Ближнего Востока вели переговоры с иранцами за кулисами даже на фоне шквала ударов по Ирану и Израилю в течение последних двух недель.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на четыре источника, знакомые с этим вопросом.

"Администрация Трампа обсуждала возможность помочь Ирану получить доступ к 30 миллиардам долларов на создание ядерной программы по производству энергии, смягчение санкций и высвобождение миллиардов долларов из ограниченных иранских фондов", - говорится в публикации.

Все это является частью попыток вернуть Тегеран за стол переговоров, отмечает издание.

"Представители администрации Трампа подчеркнули, что было выдвинуто несколько предложений. Они являются предварительными и развиваются с одним неизменным пунктом, который не подлежит обсуждению: нулевое иранское обогащение урана, о необходимости которого Иран постоянно заявляет", - пишет CNN.

Но по крайней мере один предварительный проект предложения, о котором CNN рассказали два источника, включает несколько стимулов для Ирана.

Некоторые детали были обсуждены во время тайной многочасовой встречи между специальным посланником США Стивом Уиткоффом и партнерами из стран Персидского залива в Белом доме в прошлую пятницу, за день до военных ударов США по Ирану, сообщили CNN два источника, знакомые с ходом встречи.

"Среди обсуждаемых условий, о которых ранее не сообщалось, - инвестиции в размере 20-30 миллиардов долларов в новую иранскую ядерную программу без обогащения урана, которая будет использоваться в гражданских энергетических целях", - говорится в публикации.

"Один из чиновников настаивал на том, что деньги не будут поступать непосредственно от США - в США предпочитают, чтобы счет оплачивали их арабские партнеры. Инвестиции в иранские объекты ядерной энергетики обсуждались во время предыдущих раундов ядерных переговоров в последние месяцы", - отмечает CNN.

Представитель администрации Трампа в интервью CNN, что США готовы вести эти переговоры с Ираном. "И кому-то нужно будет заплатить за то, чтобы ядерная программа была реализована, но мы не будем брать на себя это обязательство", - сказал он.

Другие стимулы включают потенциальное снятие некоторых санкций с Ирана и предоставление Тегерану доступа к 6 млрд долл, которые сейчас находятся на счетах в иностранных банках и которыми он не может свободно пользоваться.

Еще одна идея, которая появилась на прошлой неделе и сейчас рассматривается, заключается в том, чтобы поддерживаемые США союзники в Персидском заливе заплатили за замену ядерного объекта в Фордо, по которому США нанесли удар бомбами в обмен на программу необогащения урана, сообщают источники CNN.

США заявили, что Иран может иметь ядерную программу для мирных гражданских целей, но он не может обогащать уран для этой программы. Вместо этого США предположили, что Иран может импортировать обогащенный уран. Уиткофф сравнил потенциальную программу Ирана с программой Объединенных Арабских Эмиратов.

Администрация, возможно, будет иметь возможность представить иранцам техническое предложение. Президент Дональд Трамп в среду заявил, что США и Иран проведут переговоры на следующей неделе, хотя представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сказал, что ему ничего не известно о переговорах на следующей неделе, а люди, участвующие в планировании, сказали, что детали все еще прорабатываются.

Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили CNN, что никаких дат еще не определено.

Напомним:

Как сообщалось ранее, Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана, фабрикам баллистических ракет и командным пунктам иранских военных.

Как сообщалось ранее, 22 июня военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана - Фордо, Натанз и Исфахан.

На следующий день Иран запустил по меньшей мере 10 ракет по американским военным базам в Катаре, там сообщили, что ПВО перехватила атаку.

Ранее сообщалось, что 24 июня Трамп объявил, что стороны согласились на немедленное прекращение огня: Иран начинает его немедленно, а Израиль - через 12 часов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Китай может продолжить закупать иранскую нефть после объявления перемирия между Израилем и Ираном.