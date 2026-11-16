Митниця фіксує зростання обсягу наданих імпортерам преференцій

У жовтні 2026 року до державного бюджету перераховано 75,4 млрд грн митних платежів, водночас, при митному оформленні імпорту товарів надано пільг зі сплати митних платежів на 39 млрд грн, що становить понад половину (51,6%) від суми надходжень до бюджету.

Про це повідомили у Державній митній службі України.

"Порівняно з жовтнем 2025 року, обсяг наданих преференцій зріс на 10,5 млрд грн або на 36,9%. Тоді цей показник становив 28,4 млрд грн", – зазначили у митній службі.

Найбільшу частку становлять пільги, надані при імпорті товарів оборонного призначення – 57,9% (22,6 млрд грн).

Ще 15,2% (5,9 млрд грн) становлять пільги на підакцизні товари (тютюн) для виробництва в Україні тютюнових виробів.

Пільги на товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури склали 13,1% (5,1 млрд грн), звільнення зі сплати ввізного мита у рамках виконання угод "про вільну торгівлю" – 9,3% (3,6 млрд грн). Ще 4,5% (1,8 млрд грн) – інші пільги відповідно до законодавства.

"Загалом від початку року при митному оформленні імпорту товарів було надано 355,8 млрд грн пільг зі сплати митних платежів, що на 40,9% (103,4 млрд грн) більше за аналогічний період минулого року", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

За шість місяців 2026 року товарообіг України склав 70,3 мільярда доларів: країна експортувала на 21 мільярд, імпортовано на 34,6 мільярда.