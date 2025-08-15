Сплата ПДФО вже на 20% перевищила минулорічний показник

Сплата податку на доходи фізичних осіб з початку року більше ніж на 20% перевищила минулорічний показник.

Про це у Facebook повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух

"Загалом протягом січня – липня поточного року платники сплатили 346,8 млрд грн. Це на 59 млрд грн більше ніж торік", – зазначила вона.

Лідерство за сплатою тримає Київ – 82,7 млрд грн ПДФО.

За ним йдуть Дніпропетровська область (34 млрд грн), Львівська область (23,5 млрд грн) та Київська область (20,6 млрд грн).

"Навіть у непростих умовах економіка продовжує працювати. І наше завдання без тиску створити умови, коли бізнес буде все більше зацікавлений у сплаті офіційної зарплати, а не в тіні. Бо це, у тому числі, і кошти для розвитку громад та реалізації на місцях важливих проєктів", – написала Карнаух.

ДПСУ нагадує, що громадянам про можливість скористатися податковою знижкою. Воно передбачено для платників податку на доходи фізичних осіб, які протягом року здійснювали витрати, що підлягають компенсації з бюджету.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у першому півріччі 2025 року понад 74 тисячі українців скористались правом на податкову знижку.

Також повідомлялося, що за 2024 рік українці задекларували 35,1 млрд грн іноземних доходів, що на 17,8 млрд грн більше порівняно з попереднім роком.

Також читайте:

