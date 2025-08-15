Уплата НДФЛ уже на 20% превысила прошлогодний показатель

Уплата налога на доходы физических лиц с начала года более чем на 20% превысила прошлогодний показатель.

Об этом в Facebook сообщила и. о. председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух

"Всего в течение января - июля текущего года плательщики уплатили 346,8 млрд грн. Это на 59 млрд грн больше чем в прошлом году", - отметила она.

Лидерство по уплате держит Киев - 82,7 млрд грн НДФЛ.

За ним следуют Днепропетровская область (34 млрд грн), Львовская область (23,5 млрд грн) и Киевская область (20,6 млрд грн).

"Даже в непростых условиях экономика продолжает работать. И наша задача без давления создать условия, когда бизнес будет все больше заинтересован в уплате официальной зарплаты, а не в тени. Потому что это, в том числе, и средства для развития общин и реализации на местах важных проектов", - написала Карнаух.

ГНСУ напоминает, что гражданам о возможности воспользоваться налоговой скидкой. Оно предусмотрено для плательщиков налога на доходы физических лиц, которые в течение года осуществляли расходы, подлежащие компенсации из бюджета.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2025 года более 74 тысяч украинцев воспользовались правом на налоговую скидку.

Также сообщалось, что за 2024 год украинцы задекларировали 35,1 млрд грн иностранных доходов, что на 17,8 млрд грн больше по сравнению с предыдущим годом.

Также читайте:

Олигархам простили налоги? Как Рада и президент протолкнули смягчение антиофшорного законодательства