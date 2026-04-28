На Волині БЕБ викрило підпільне виробництво тютюну для кальяну

На Волині детективи БЕБ викрили підпільне виготовлення тютюну для кальяну та вилучили продукції на понад 8 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Детективи ТУ БЕБ у Волинській області припинили діяльність підпільного виробництва, де у промислових масштабах незаконно виготовляли тютюн для кальяну, говориться у повідомленні

Цех облаштували у складських приміщеннях та обладнали спеціальним устаткуванням для повного циклу виробництва. До роботи залучали неоформлених працівників.

Для просування продукції фігуранти використовували рекламу в блогерів та інші маркетингові інструменти, розповіли у БЕБ.

Під час обшуків детективи вилучили понад 22 тис. упаковок тютюну для кальяну загальною вагою 2,2 тонни, близько 3 тонн сировини, добавки, пакувальні матеріали та обладнання.

Орієнтовна вартість вилученої продукції становить понад 8 млн грн. На вилучене майно накладено арешт.

Досудове розслідування триває. Детективи встановлюють повне коло осіб, причетних до організації та роботи підпільного виробництва.

Оперативний супровід здійснюють співробітники Волинського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та 6-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.

