Philip Morris в Україні отримала нового керівника

Новим генеральним директором Philip Morris в Україні призначено Артема Коніка.

Про це повідомила пресслужба компанії 4 травня, передає "Інтерфакс-Україна".

Максим Барабаш, який раніше очолював Philip Morris в Україні та Молдові з 2022 року, призначений віцепрезидентом Philip Morris International у Європейському регіоні, генеральним директором компанії в Україні замість нього призначено Артема

Зазначається, що Конік працює у Philip Morris понад 20 років і має глибокий управлінський досвід у різних бізнес-функціях.

"Конік – сильний лідер із глибоким розумінням бізнесу, ринку та команди. За роки роботи у компанії він зробив вагомий внесок у трансформацію комерційної функції, а також у запуск і розвиток дистрибуції інноваційних продуктів Philip Morris", - йдеться в повідомленні.

Конік обіймав керівні посади у сферах бізнес-планування, маркетингу та комерції.

Барабаш у своїй новій ролі відповідатиме за кластер, до якого входять Україна, Румунія, Чехія, Словаччина та Молдова. Він також залишатиметься керівником напряму стратегічних проєктів для українського ринку.

Також зазначається, що це лише третій випадок за понад 30 років роботи Philip Morris в Україні, коли генеральним директором компанії стає українець.

"Серед моїх ключових завдань – забезпечувати зростання бізнесу навіть в умовах війни, розвивати нові платформи", – прокоментував своє призначення Конік.

Нагадаємо:

Philip Morris International (PMI) входить до числа провідних гравців тютюнового ринку.

"Філіп Морріс Україна" працює на українському ринку з 1994 року.

За даними компанії, у 2025 році вона сплатила 58,5 млрд грн податків, що на 6,3 млрд грн (або 12%) більше порівняно з 2024 роком.