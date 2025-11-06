Держмоніторинг не дає НАБУ дані про рух коштів компанії повʼязаної з Міндічем

Державна служба фінансового моніторингу України з січня 2025 року не надає Національному антикорупційному бюро інформацію про рух коштів компанії "Файєр поінт", яка отримує контракти від держави на виробництво далекобійних дронів.

Про це йдеться у матеріалі "Української правди".

За інформацією джерел УП в правоохоронних органах, НАБУ в січні 2025-ого року звернулося до Державної служби фінансового моніторингу України з офіційним запитом розкрити рух коштів компанії "Файєр поінт". Відомство все ще не надало відповідну інформацію.

У матеріалі йдеться, що лише в листопаді 2024 року з компанією, яку пов'язують із Тимуром Міндічем, було підписано два контракти на суму понад 7 мільярдів гривень.

Джерела УП в оборонній сфері переконують, що компанія отримувала не лише фінансування з державного бюджету України, а й кошти західних партнерів.

Після початку слідства НАБУ щодо компанії та появу інформацію про ймовірний звʼязок із Міндічем, менеджмент компанії ухвалив рішення продати частку "Файєр поінт" покупцю із Саудівської Аравії.

Нагадаємо:

З 2024 року компанія "Файєр поінт" активно почала отримувати мільярдні контракти від держави на виробництво далекобійних дронів. Її повʼязують із другом президента Зеленського Тимуром Міндічем. У самій компанії зв'язок заперечують.

У серпні Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо виробника ракети "Фламінго" та ударних дронів Fire Point..

Компанія FPRT, заснована українською компанією Fire Point, з 1 грудня запустить виробництво твердого ракетного палива в Данії.