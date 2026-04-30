"Міндічгейт": Пишний прокоментував записи, де згадується його ім’я

Глава Національного банку України Андрій Пишний заявив, що бізнесмен Тимур Міндіч та Рустем Умєров, який очолював Міністерство оборони, не зверталися до нього з метою пролобіювати фінансові інтереси компанії Fire Point.

Про це голова НБУ Андрій Пишний сказав на брифінгу.

Так само не було розмов з представниками самої компанії Fire Point та інших оборонних підприємств, які б просили посприяти забезпеченню фінансування для оборонних проєктів, стверджує Пишний.

"Ні, жодних звернень, жодних комунікацій, жодного спілкування з тими, хто згадав моє прізвище не було: ні з приводу тієї теми, яка була озвучена, ні в якомусь іншому контексті", – сказав він, відповідаючи на запитання журналіста ЕП.

"Українська правда" оприлюднила першу частину розмов, задокументованих НАБУ у рамках справи "Мідас" у квартирі наразі підсанкційного бізнесмена Тимура Міндіча, якого підозрюють у корупції в сфері енергетики.

Це розмови іекспершим помічником президента Володимира Зеленського Сергієм Шефіром, Наталією, яка, ймовірно, керує будівництвом маєтків у кооперативі "Династія", та нинішнім секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

У розмові між Міндічем та Умєровим ідеться про виділення бюджетних грошей на закупівлю продукції Fire Point.

Міндіч запитав, чи викликав він голову НБУ Пишного, на що Умєров відповів, що того немає у країні.

Міндіч попросив "викликати державний Сенс Банк, бо рішення можна провести рішенням Кабінету міністрів".

Нагадаємо:

10 листопада 2025 року стало відомо про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у на той час міністра юстиції Германа Галущенка. Тоді ж джерела УП повідомили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі.

Співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч заперечує свій зв'язок з компанією-виробником дронів "Файєр поінт" та лобіювання її інтересів.

Громадська антикорупційна рада при Міноборони вважає, що дії Рустема Умєрова на посаді глави МОУ, коли той обговорював з Тимуром Міндічем продаж частки FirePoint, мають ознаки зловживання владою і розголошення держтаємниці. В ГАР МОУ закликають відсторонити Умерова з посади секретаря РНБО.