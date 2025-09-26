В Україні скорочуються площі під озимими: скільки засіють пшениці, ячменю, жита та ріпаку

В Україні триває сівба озимих культур. Під урожай 2026 року їх буде засіяно 5,42 млн га, що на 4% менше, ніж в минулому сезоні.

Такі прогнозні дані надали для ЕП в Насіннєвій асоціації України.

Згідно з прогнозом, пшениці буде посіяно 4,78 млн га (станом на 22 вересня вже засіяно 14,1% прогнозованих площ), ячменю – 576 тис. га (6,5%), жита – 69,3 тис. га (25,5%), ріпаку – 1,11 млн га (78,3%).

Повідомляється, що найвищі показники виконання прогнозів посіву озимих станом на 22 вересня – у Донецькій, Полтавській, Чернігівській, Сумській областях.

"Якщо аналізувати і порівнювати площі посівів озимих культур (факт 2024 і прогноз 2025), то загалом вони зменшились на 4%. Озима пшениця – фіксується зменшення площ на 4,4%, ячмінь – на 2,7%, ріпак – на 5,6%, а от жито – збільшення на 7,6%", – зазначила виконавча директорка асоціації Сюзана Григоренко.

Нагадаємо:

Згідно з даними Мінекономіки, на початку вересня українські аграрії розпочали осінню посівну.

Торік озимі культури почали сіяти приблизно на тиждень раніше, ніж цьогоріч. Станом на 3 вересня 2024-го було засіяно 484,1 тис. га.

Згідно з прогнозом УКАБ, у 2025/26 маркетинговому році (липень 2025 – червень 2026) очікується валовий збір зернових та олійних культур на рівні 73,4 млн т, що на 5% менше аналогічного показника минулого року.