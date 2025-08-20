УКАБ прогнозує зменшення врожаю майже всіх основних зернових та олійних культур
У 2025/26 маркетинговому році (липень 2025 – червень 2026) очікується валовий збір зернових та олійних культур на рівні 73,4 млн т, що на 5% менше аналогічного показника минулого року.
Про це йдеться в прогнозі від Українського клубу аграрного бізнесу.
Зокрема, врожай зернових прогнозується на рівні 54,6 млн т (-3% до показника минулого року), а олійних культур – 18,8 млн т (-11%).
Як зазначає УКАБ, в розрізі основних культур, то ситуація наступна:
- Пшениця: попри збільшення посівних площ на 2%, цього року очікується нижчий валовий збір на рівні 21,0 млн т (-6% до аналогічного показника минулого року) через зниження врожайності на 17% (минулого року була висока врожайність на рівні 50,6 ц/га).
- Кукурудза: низька врожайність, що спостерігалася торік, на жаль, збережеться і в поточному році при практично сталих посівних площах. Тому очікується врожай на рівні 26,7 млн т, що майже дорівнює показнику попереднього року.
- Ячмінь: прогнозується валовий збір на рівні 5,2 млн т, що на 1% менше валового збору попереднього року.
- Соняшник: попри збільшення посівних площ під культурою, суттєве падіння врожайності призведе до скорочення врожаю на 7% у порівнянні з попереднім роком і становитиме 10,1 млн т.
- Соя: найбільше скорочення валового збору серед усіх основних культур на 19% до 5,4 млн т через відчутне скорочення посівних площ (-16%) та незначне скорочення врожайності.
- Ріпак: в цієї культури очікуємо зниження валового збору на 8% до 3,3 млн т. Ріпак важко переніс складні погодні умови, зокрема заморозки, що призвело до зниження врожайності.
Йдеться, що як і торік, спостерігається суттєва розбіжність у врожайності сільськогосподарських культур на півдні та сході нашої країни в порівнянні з центральними, західними та північними областями.
"Причиною є різна кількість опадів, що випала протягом періоду вирощування, весняні заморозки, аномальна літня посуха тощо. На півдні та сході аграрії повідомляють про дуже низьку врожайність або ж навіть втрату посівів, водночас в інших регіонах – про стабільні показники або навіть вищу врожайність, ніж торік", – інформують в УКАБ.
Також зазначається, що дані щодо врожаю залишаються прогнозними, адже погодні умови ще можуть змінити показники як у бік покращення, так і погіршення.
Нагадаємо:
На початку червня колишній очільник Мінагрополітики повідомляв, що, згідно з найбільш песимістичними оцінками, врожай зернових в Україні у 2025 році може знизитися на 10% — до близько 51 млн т порівняно з 56,7 млн т у 2024 році. Коваль прогнозував зменшення врожаю зернових на 10%, олійних — на 5%.