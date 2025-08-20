УКАБ прогнозує зменшення врожаю майже всіх основних зернових та олійних культур

У 2025/26 маркетинговому році (липень 2025 – червень 2026) очікується валовий збір зернових та олійних культур на рівні 73,4 млн т, що на 5% менше аналогічного показника минулого року.

Про це йдеться в прогнозі від Українського клубу аграрного бізнесу.

Зокрема, врожай зернових прогнозується на рівні 54,6 млн т (-3% до показника минулого року), а олійних культур – 18,8 млн т (-11%).

Як зазначає УКАБ, в розрізі основних культур, то ситуація наступна:

Пшениця : попри збільшення посівних площ на 2%, цього року очікується нижчий валовий збір на рівні 21,0 млн т (-6% до аналогічного показника минулого року) через зниження врожайності на 17% (минулого року була висока врожайність на рівні 50,6 ц/га).

: попри збільшення посівних площ на 2%, цього року очікується нижчий валовий збір на рівні 21,0 млн т (-6% до аналогічного показника минулого року) через зниження врожайності на 17% (минулого року була висока врожайність на рівні 50,6 ц/га). Кукурудза : низька врожайність, що спостерігалася торік, на жаль, збережеться і в поточному році при практично сталих посівних площах. Тому очікується врожай на рівні 26,7 млн т, що майже дорівнює показнику попереднього року.

: низька врожайність, що спостерігалася торік, на жаль, збережеться і в поточному році при практично сталих посівних площах. Тому очікується врожай на рівні 26,7 млн т, що майже дорівнює показнику попереднього року. Ячмінь : прогнозується валовий збір на рівні 5,2 млн т, що на 1% менше валового збору попереднього року.

: прогнозується валовий збір на рівні 5,2 млн т, що на 1% менше валового збору попереднього року. Соняшник : попри збільшення посівних площ під культурою, суттєве падіння врожайності призведе до скорочення врожаю на 7% у порівнянні з попереднім роком і становитиме 10,1 млн т.

: попри збільшення посівних площ під культурою, суттєве падіння врожайності призведе до скорочення врожаю на 7% у порівнянні з попереднім роком і становитиме 10,1 млн т. Соя : найбільше скорочення валового збору серед усіх основних культур на 19% до 5,4 млн т через відчутне скорочення посівних площ (-16%) та незначне скорочення врожайності.

: найбільше скорочення валового збору серед усіх основних культур на 19% до 5,4 млн т через відчутне скорочення посівних площ (-16%) та незначне скорочення врожайності. Ріпак: в цієї культури очікуємо зниження валового збору на 8% до 3,3 млн т. Ріпак важко переніс складні погодні умови, зокрема заморозки, що призвело до зниження врожайності.

Йдеться, що як і торік, спостерігається суттєва розбіжність у врожайності сільськогосподарських культур на півдні та сході нашої країни в порівнянні з центральними, західними та північними областями.

"Причиною є різна кількість опадів, що випала протягом періоду вирощування, весняні заморозки, аномальна літня посуха тощо. На півдні та сході аграрії повідомляють про дуже низьку врожайність або ж навіть втрату посівів, водночас в інших регіонах – про стабільні показники або навіть вищу врожайність, ніж торік", – інформують в УКАБ.

Також зазначається, що дані щодо врожаю залишаються прогнозними, адже погодні умови ще можуть змінити показники як у бік покращення, так і погіршення.

Нагадаємо:

На початку червня колишній очільник Мінагрополітики повідомляв, що, згідно з найбільш песимістичними оцінками, врожай зернових в Україні у 2025 році може знизитися на 10% — до близько 51 млн т порівняно з 56,7 млн т у 2024 році. Коваль прогнозував зменшення врожаю зернових на 10%, олійних — на 5%.