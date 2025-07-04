В Україні працює рекордна за 5 років кількість самозайнятих: в яких регіонах найбільше

Станом на початок червня в Україні зареєстровано 28,3 тис. фахівців, які провадять незалежну професійну діяльність, тобто самозайнятих.

Про це повідомляє "Опендатабот" з посиланням на дані Державної податкової служби.

Це юристи, приватні викладачі, перекладачі, архітектори, нотаріуси, психологи, митці, науковці, лікарі та інші фахівці, які не мають статусу фопу, але працюють самостійно.

Згідно з дослідженням, це рекордний показник за останні п’ять років. Пік кількості таких фахівців раніше фіксували у листопаді 2021 року – 27,9 тисячі.

Проте вже в грудні їхня кількість скоротилася на 700 осіб, після цього показник знову почав зростати, хоч і з паузою у перші місяці повномасштабного вторгнення. Від початку повномасштабної кількість самозайнятих професіоналів зросла на 1,1 тисячі – приблизно на 4%.

Найбільше таких фахівців працює у Києві – 4,2 тис. осіб. Наслідують Дніпропетровщина – 2,5 тис. та Одещина – 2,4 тис, зазначає "Опендатабот".

Повідомляється, що 292,29 млн грн податків сплатили до бюджету самозайняті за перші п’ять місяців 2025 року. Це на 33% більше, ніж за аналогічний період торік.

Зазначається, що у Херсонській, Волинській та Київській областях сума сплачених податків зросла майже удвічі. Загалом 603,16 млн грн податків сплатили такі фахівці за минулий 2024 рік. Це у 1,6 раза більше, ніж у 2023 році та у 1,2 раза більше, ніж до початку повномасштабної.

Лідерами за обсягами сплачених податків є Київ – 140,5 млн грн (23% загальної суми), Львівщина – 49,8 млн грн (8%) та Дніпропетровщина – 49,6 млн грн (8%). Проте, якщо у Львівській області цю суму сплатили 1,3 тис. осіб, то в Дніпропетровській – 2,5 тис. самозайнятих сплатили практично ту ж суму.

Нагадаємо:

У січні-березні 2025 року було зареєстровано 56 826 нових ФОПів, що приблизно на 20% більше, ніж у четвертому кварталі 2024 року (47 347).

Водночас кількість закритих ФОПів зросла помітніше – з 71 975 у IV кварталі 2024 року до 108 242 у першому кварталі 2025 року, що становить приріст понад 50%.