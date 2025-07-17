В Украине упало количество закрытых ФЛП: стало больше "однодневок"

В Украине более 137 тысяч новых ФЛП было зарегистрировано в этом году - и в то же время более 157 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность за первое полугодие 2025 года.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Из-за сбоя реестров в конце декабря 2024-начале января 2025 года и новых налогов в начале 2025 произошел всплеск закрытий ФЛП, впрочем, впоследствии ситуация стабилизировалась.

Так, 73 799 ФЛП открылось с апреля по июнь - на 3% меньше, чем за такой же период прошлого года. Еще 51 830 бизнесов прекратили свою работу - на 27% меньше, чем за тот же период прошлого года.

22% ФЛП, которые прекратили работу в этом году, были открыты в прошлом году, еще 15% - в 2023 году.

В то же время растет так называемых ФОПов-однодневок (предпринимателей, которые существуют не дольше двух недель): 5 323 бизнеса. Для сравнения, в 2021 году их насчитывалось всего 96.

Больше фопов открывается, чем закрывается в сфере образования (+2 541), медицины (+1 203) и права и бухгалтерского учета (+975).

Больше всего новых бизнесов открыли:

в Киеве - 18,8 тыс,

на Днепропетровщине - 13 тыс,

на Львовщине - 10,4 тыс.

Однако и по количеству закрытия в лидерах также столица (-20,6 тыс. ФОПов) и Днепропетровщина (13,6 тысячи). Далее - Харьковщина (13,6 тысячи)

61% от всех открытых ФОПов в этом году создали женщины - 83.7 тыс.

Напомним:

По состоянию на начало июня в Украине зарегистрировано 28,3 тыс. специалистов, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, то есть самозанятых.

Это юристы, частные преподаватели, переводчики, архитекторы, нотариусы, психологи, художники, ученые, врачи и другие специалисты, которые не имеют статуса ФОПа, но работают самостоятельно.